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Son dakika haberleri! Aydın'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika haberleri! Aydın'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında iki iş yeri ile bir otomobil zarar gördü.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında iki iş yeri ile bir otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifindeki bir mobilya imalatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan iş yerinin bitişiğindeki tekstil dükkanına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İki iş yeri ile bir otomobilde zarar oluştu.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Otomobil, Nazilli, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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