Konya haber: Konya'da KPSS'ye yetişmeye çalışan adaylara polis desteği Konya haberi: Konya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yetişme telaşı yaşayan adayları, polis ekipleri sınav salonlarına ulaştırdı. Konya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yetişme telaşı yaşayan adayları, polis ekipleri sınav salonlarına ulaştırdı. Kentte polis ekipleri, şehir içinde birçok noktada aldıkları ek tedbirlerle ???????trafiğin rutin akışını sağladı. Önceden alınan tedbirler sonrası trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, sınav merkezlerinde yoğunluk görüldü. Kent genelinde sınava geç kalanların yardımına ise polis ekipleri koştu. Sınava yetişmeye çalışan adaylar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından okullara götürüldü. Sınava yetişen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti. Güncel AA / Taner Aydın Konya KPSS Güncel Haberler

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