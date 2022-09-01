Son dakika haberleri... Aydın'da eşini bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber... Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, dün gece karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, dün gece karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi. Eşi Necla A'yı öldürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay Dün Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçaklamıştı. Komşularının haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemişti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Jandarma Koçarlı Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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