Son dakika haberleri... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Çamköy Mahallesi Kurupınar mevkisindeki tarlada çalışan çiftçi Nihat Görgen'in (55) kullandığı 09 TN 231 plakalı traktör, eğimli arazide devrildi. Nihat Görgen, traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Görgen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
AA / Necip Uyanık - Güncel