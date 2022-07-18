Son dakika haberleri! Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor. AA / Ferdi Uzun - Güncel Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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