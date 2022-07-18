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Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerle müdahale başlattı. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması aralıksız sürdürülüyor.

Yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgede 30 hektarlık alanın yangında zarar gördüğünü belirtmişti.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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