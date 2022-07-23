Son dakika haberleri... Aydın'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
AA - Necip Uyanık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi'ndeki Turan Emeksiz Sokak'taki eve, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibinin ardından eve çağrılan sağlık ekibi, evde yerde yatan Fikret T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bulunan Fikret T'nin oğlu A.T, babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Fikret T'nin eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.
Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
AA / Necip Uyanık - Güncel