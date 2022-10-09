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Son dakika haberleri! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

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Son dakika haberleri! Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

Son dakika haberleri: Avusturya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56'lık bir oy oranıyla önde tamamladı.

Avusturya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56'lık bir oy oranıyla önde tamamladı.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçmenlerin yüzde 66'sı sandığa gitti.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.

Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5'ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.

Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Alexander Van der Bellen Avusturya Güncel Haberler Son Dakika

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