AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ: İDDİANAME TAMAMLANDI (2) - Haberler

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR, SENİ DE ÖLDÜRTÜRÜM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar şöyle aktarıldı:

DREJ ALİ'NİN KORKUTUCU GÜCÜYLE SÖZ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞTILAR

ARKADAŞINA DESTEK OLUNCA, HEDEF HALİNE GELDİ

Sanıklar Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 26 Ocak'ta, sahibi olduğu Bakırköy'deki balık restoranında gördü. Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranında 'korunmasız ve açık hedef' olduğu düşüncesiyle cinayet için plan yaptı. Kadir Yasak abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdi. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak cinayet silahıyla restorana döndü. Kadir Yasak ile Serkan Dakman, restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu yanlarına geldi.

"ÖZÜR DİLEYECEK YOKSA, ŞAFAK'I VURACAĞIZ"

"YENGE, ŞAFAK ABİ VURULDU"

"BELİNDEN SİLAH ÇIKARTIP 2-3 EL ATEŞ ETTİ"

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel