Son dakika haberleri... Avrupa Yetim Eli Derneği'nden Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardım

Avrupa Yetim Eli Derneği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine ulaşan savaş mağdurlarına gıda paketi yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, savaş bölgelerinden Çernivtsi şehrine gelen 200 mağdur aileye insani yardım ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Altun, dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçlara yardım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

İnsani yardım çalışmaları için Çernivtsi şehrinde ekiplerinin bulunduğu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Savaştan kaçan, özellikle kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu bir toplanma merkezinde durum tespitinde bulunduk. Durum tespitinden sonra, hazırlanan gıda ve ihtiyaç paketleri oradaki savaş mağdurlarına verildi. Yardım çalışmalarımız devam edecek."