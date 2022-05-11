Son dakika haberleri: Avrupa'da birçok ülke ve kuruluş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi olayının araştırılmasını istedi

Avrupa'da çok sayıda ülke ve kuruluş, Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının şeffaf bir şekilde araştırılmasını ve aydınlatılmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli deneyimli gazetecinin öldürülmesi kuvvetle kınandı ve acilen soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma, en kısa sürede olayın aydınlatılması için gereklidir ve sorumlular adalet karşısına çıkarılmalıdır. Gazetecilerin görevlerini yaparken hedef alınması kabul edilemez. Çatışma durumlarını haberleştiren gazetecilerin güvenliği ve korunması her zaman garanti altına alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Ebu Akile'nin öldürülmesi hakkındaki haberleri not ettiklerini belirterek Alman hükümeti için bu haberlerin "sarsıcı" olduğunu aktardı.

Basın mensuplarının korunmasının hukuk devletinin temel unsuru olduğunu vurgulayan Sasse, "Bu elbette medya temsilcilerinin çatışma durumlarından haber yapabilmelerini ve böylelikle önemli katkı sağlamalarını da içerir. Bu ölümün kapsamlı ve hızlı bir şekilde aydınlatılmasını ve sorumluların hesaba çekilmesini varsayıyoruz ve bekliyoruz." diye konuştu.

İngiltere

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçisi Neil Wigan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin güvenli ve özgür bir şekilde işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, olayla ilgili "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma açılması" çağrısında bulundu.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'daki trajik ölümü şoke etti." ifadesini kullanırken, "Basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği özgür ve demokratik bir toplumun ayrılmaz unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın ardındaki gerçeğin bulunması için iş birliği çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gazetecilerin güvenliği ve basın özgürlüğü kesinlikle çok önemlidir. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin vefatından dolayı ailesine başsağlığı dileriz. Bu trajik olayın ardındaki gerçeği bulmak için tüm tarafları iş birliğine çağırıyoruz. #Basın özgürlüğü" ifadelerine yer verildi.

İtalya'daki Yabancı Basın Derneğinden Ebu Akile'nin ölümüne tepki

İtalya'da merkezi başkent Roma'da olan Yabancı Basın Derneği (Stampa Estera) de Twitter hesabından "Meslektaşımız Şirin Ebu Akile'nin trajik ölümüyle şoke olduk. Mesleğimizi çoğu zaman cesaretle, dünyanın her köşesinde tehlikeye meydan okuyarak, maalesef bazen de canlarımızla ödeyerek yapıyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Ebu Akile'nin ölümünün "kasıtlı" olduğunu belirtti.

Bellanger'in, IFJ'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, "Bu korkunç cinayetin tüm detayları ortaya çıkarken, (Akile) öldürüldüğünde yanında bulunan gazetecilerin ifadeleri, bir gazetecinin daha kasıtlı ve sistematik olarak hedeflendiğine işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Basın yelekleri giyen gazetecilerin İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı gazetecileri hedef almaması için adalet istiyorsak, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasına ve öldürmesine bir son vermesini ve adalet talep etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

IFJ, Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) ve Filistinliler için Uluslararası Adalet Merkezi (ICJP) ile nisanın başında İsrail'in Filistin'de çalışan gazetecileri sistematik olarak hedef alması ve medya çalışanlarının öldürülmesi olaylarını gerektiği gibi araştırmamasına karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) resmi şikayette bulunmuştu.

RSF

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de Ebu Akile'nin İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin, sivilleri korumayı gerektiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 2222 sayılı kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil etiğini bildirdi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire tarafından Twitter'dan yapılan açıklamanın devamında, RSF'nin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin gazetecinin nasıl öldüğüyle ilgili ortak soruşturmada yer alması önerisinden mutmain olmadığı belirtilerek, en kısa zamanda bağımsız bir uluslararası soruşturmanın başlatılması gerektiği kaydedildi.

Fransa Gazeteciler Birliği

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği-Genel İş Konfederasyonunca (SNJ-CGT ) da Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filistinli meslektaşımız Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesini esef ve şiddetle kınıyoruz. O, mesleğini icra etmek için Cenin'deydi. Gazeteciler hedef değil." ifadesi kullanıldı.

Önemli isimler tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Luis Miguel Bueno de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinden dolayı şokta olduklarını belirterek, hızlı ve bağımsız soruşturma talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland da Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı kınayarak "hızlı ve kapsamlı soruşturma" çağrısı yaptı.

Wencesland, basın mensuplarının hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Al Jazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.