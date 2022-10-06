Son dakika haber... Avcılar'da telefoncudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Avcılar'da bir kişinin, iş yeri sahibine perdeleme yaparak bir çocuğa cep telefonu hırsızlığı yaptırması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Avcılar'da bir kişinin, iş yeri sahibine perdeleme yaparak bir çocuğa cep telefonu hırsızlığı yaptırması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Tahtakale'de bir kişi, yanında getirdiği bir çocukla telefon ve aksesuarlarının satıldığı iş yerine girdi. Şüpheli, direkt iş yeri sahibinin masasına yönelerek perdeleme yapıp oyalamaya başladı. Beraberinde gelen çocuk ise dükkan içinde gezdikten sonra çekmecelerden birini çekerek aldığı telefonla dışarı çıktı. Perdeleme yapan kişi, çocuğun dışarı çıkmasının ardından kendisi de dükkandan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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