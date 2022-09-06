AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILAN EVİN ÖNÜNDE BULUNAN SILA YARALANDI Güncel Haberler ADANA'da O.S.'nin husumetlisinin evine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu dışarıda bulunan Sıla K. (17), koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. ADANA'da O.S.'nin husumetlisinin evine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu dışarıda bulunan Sıla K. (17), koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlisinin evinin önüne giden O.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada evin önünde bulunan Sıla K., koluna isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sıla K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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