Son dakika haberleri! Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene M.'nin (7) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene M.'nin (7) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Olay, saat 14.00 sıralarında Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli aile, su ısıtmak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı. Bu sırada bahçede oyun oynanan Sene M., dengesini kaybedip, ateşin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz İnegöl su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.