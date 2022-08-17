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Son dakika haberleri! Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu

Son dakika haberleri! Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene M.'nin (7) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene M.'nin (7) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli aile, su ısıtmak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı. Bu sırada bahçede oyun oynanan Sene M., dengesini kaybedip, ateşin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl su Güncel Haberler Son Dakika

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