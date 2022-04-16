Son dakika haberleri | Artvin'de beton santraline silahlı saldırı kamerada

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından beton santraline silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar araçların camlarına isabet ederken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçede 3 ortak tarafından işletilen kum ocağı ve beton santrali üretimi tesisinde meydana geldi. Tesise gelen kimliği belirsiz şüpheliler, seyir halindeki otomobilden tabancayla beton santraline ateş açıp kaçtı. Mermiler, santral binası ile iş makineleri, kamyon ve diğer araçlara isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beyaz otomobilde 2 kişinin camdan sarkarak defalarca ateş ettiği görüldü.

İş yeri sahiplerinden Şakir Topçu da, "Şavşat'ta böyle şey ben ilk defa gördüm ve duydum. Bu bizim başımıza geldi. Tanımıyoruz, etmiyoruz, kimin olduğunu bilmiyoruz. Ne ve neden olduğunu bilmiyorum. Bu hiç hoş bir durum değil" diyerek faillerin bulunmasını istedi.