Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde Afgan uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sonlandırıldı. Taşlı sopalı kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.