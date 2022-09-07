Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber... Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Dursunköy Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ormanlık alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Arif Murat Kayacan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title