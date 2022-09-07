Son dakika haberi... Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Dursunköy Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ormanlık alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: AA / Arif Murat Kayacan - Güncel