Son dakika gündem: Arnavutköy'de kavgalı 2 aile taş ve sopalarla birbirlerinin iş yerlerine saldırdı

ARNAVUTKÖY'de 2 aile arasındaki kavga büyüyünce, taraflar birbirlerinin ev ve iş yerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu iddiaya göre husumetli iki ailenin arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle iki aile de ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla birbirlerinin ev ve iş yerlerine saldırdı. Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kalabalığın bir iş yerinin camlarını taş ve sopalarla parçaladığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel