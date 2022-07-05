Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUYLA İLERLERKEN OTOMOBİLDE SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUYLA İLERLERKEN OTOMOBİLDE SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUYLA İLERLERKEN OTOMOBİLDE SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobille evinin olduğu sokağa geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobille evinin olduğu sokağa geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Basatemur ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Mehmet Basatemur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Basatemur, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin olduğu sokağa geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı silahla saldırıya uğradı. Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının gerçekleştiği sokakta polis inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Saldırının gerçekleştiği sokak

-Polis olay yeri inceleme

-Saldırı yapılan otomobil

-Hayatını kaybeden Mehmet Basatemur'un fotoğrafı


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Güncel Haberler Son Dakika

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