Son dakika haberleri! Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı - Haberler

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Son dakika haberleri! Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Son dakika haberine göre Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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