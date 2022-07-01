Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü

Son dakika haberler: BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.

Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Arjantin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title