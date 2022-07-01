Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü Son dakika haberler: BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti. BUENOS Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli hayatını kaybetti. Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi. Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi. AA / Sinan Doğan - Güncel Arjantin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Arjantin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 sağlık personeli öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.