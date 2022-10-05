Son dakika haberleri! Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı. Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla ilgili suçları önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu'nda bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 682 gram esrar, bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, otomobildeki V.Ş. ile F.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Günay Nuh Uyuşturucu Ticareti Münir Karaloğlu Ardahan Güncel Haberler Son Dakika

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