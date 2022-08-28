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Son dakika haberleri | ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

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Son dakika haber... ELAZIĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında araçları durdurup arama yaptı. Bir araçta narkotik köpeği 'Alex' ile yapılan aramada 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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