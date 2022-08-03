Son dakika haberleri... APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Körfez Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak'da bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, sopa ve ip yardımıyla apartman boşluğundaki yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yavru kedi annesini bulması için apartmanın önüne bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Esentepe İtfaiye Körfez kedi Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.