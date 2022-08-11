Haber : Son dakika haberleri! Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da şehit ailesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da şehit ailesini ziyaret etti

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haber... Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1993 yılında Bingöl'de şehit olan Er Murat Güney'in Alanya'da yaşayan annesi Rabiye ile babası Mehmet Güney'i ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1993 yılında Bingöl'de şehit olan Er Murat Güney'in Alanya'da yaşayan annesi Rabiye ile babası Mehmet Güney'i ziyaret etti.

Yazıcı, ziyarette, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Şehit Güney'i ailesinden dinleyen Yazıcı, "Gencecik yaşında vatanı uğruna anadan, yardan, serden geçen yiğitlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden güçlüyüz, bu yüzden de yıkılmayız." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her şartta şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ne yapsak sizlere ve değerli şehidimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Vatanı için varlığını feda eden bir kahramanın hakkı nasıl ödenebilir ki? Bu yüzden sizler bize emanetsiniz. Devletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimizin tüm imkanları sizlerin hizmetindedir."

Vali Yazıcı, aileye Türk Bayrağı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Ersin Yazıcı Alanya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title