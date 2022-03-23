Son dakika haberleri! Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan'dan AA'ya ziyaret - Haberler

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Son dakika haberleri! Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan'dan AA'ya ziyaret

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Son dakika haberleri! Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan'dan AA'ya ziyaret

Son dakika haberi: Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tuğgeneral Özfidan, ziyarette, Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve AA çalışanlarıyla bir araya geldi.

Özfidan, ziyaretin anısına Yıldırım'a plaket verdi.

Yıldırım ise Özfidan'a, AA yayınlarından "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Anadolu Ajansı, Jandarma, Antalya, Güncel, Haberler

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