Son dakika haberleri! Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi Gelen son dakika haberine göre Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6'ncı yılında şehitleri anmak için Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Camisi'nde program düzenlendi. Programa, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın emekli polis memuru olan Babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program yemek ikramıyla son buldu. Muhammet Oğuz Kılınç, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilmişti. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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