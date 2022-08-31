Son dakika haber... Hukuk fakültesi öğrencisi genç kızın cenazesi, gözyaşlarıyla morgdan alındı

Hukuk fakültesi öğrencisi genç kızın cenazesi, gözyaşlarıyla morgdan alındı

ANTALYA Antalya'da trafik kazasında feci şekilde can veren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi anne ve babasının gözyaşları arasında alındı.

Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından Mine Ersoy'un cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı. Uzun sure gözyaşı döken anne Şeyma ve baba Mehmet Ersoy yakılarının yardımı ile ayakta durabildi. Cenazenin Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.