Son dakika haberleri: Antalya'da 'zehirli baklava' davasında 3 sanık yargılanmaya başladı

DENİZLİ (AA) - Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen damat ve 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferudun A, başka suçtan tutuklu bulunan Melike E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunması yapan sanık Ferudun A. kimseyi zehirleme niyetinin olmadığını, baklavanın üzerine döktüğü tozun da zehirli olmadığını öne sürdü. Denizli'de yaşadığını ve olaydan önce eşinin evi terk ederek babasının evine gittiğini belirten Ferudun A, şöyle devam etti:

"Eşimle tartıştık ondan ayrı kalamadım, çocuk gibi ağlıyordum. Barışmak için kayınpederimin evine gittim ama bir sonuç alamadım. Daha eşim ve ailesi sakinleşsin, eşimi eve götürmek için baklavanın üzerine toz döktüm. Sakinleştirici özelliği var, zehirli bir toz değil. Ben de daha önce içmiştim acı bir tadı vardı, insanı çocuk gibi yapıyor. Niyetim toz döktüğüm baklavayı eşime yedirmek ve sakinleşmesini sağlamak. Ama eşim baklavadan yemedi, ben de eve gittim. Sonraki gün polis geldi ve kayınpederimin hastanede olduğunu öğrendim. Yaptığım şey çocukça bir şeydi. Kimseyi öldürme kastım yoktu."

Sanık Ferudun A, baklavanın üzerine toz dökerken diğer sanıklar Melike E. ve Osman G'nin görüp görmediğini hatırlamadığını kaydetti.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Ferudun A, eşine daha önce bu tozdan vermediğini ileri sürdü.

Sanık Melike E. ise Ferudun A'nın eşiyle sorunlar yaşadığını, ailenin dağılmaması için eve baklava götürdüğünü iddia etti.

Kimseyi öldürme veya zehirleme niyetinin olmadığını ifade eden Melike E, "Baklavanın üzerine dökülen tozun öldürücü olmadığını biliyordum. Arabada iken ben de baklavadan yedim." diye konuştu.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde kocası Ferudun A'dan ayrılmak isteyen Melek A, evini terk ederek babaevine yerleşmişti. İddiaya göre, buna sinirlenen kocası 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunlamış, gözaltına alınan şüpheliye 45 gün uzaklaştırma cezası verilmişti.

Melek A'nın babası Metin Kabakçı'nın 27 Kasım 2020'de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen Osman G. ve Melike E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat Ferudun A. gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianame kapsamında damat ve 2 arkadaşı hakkında 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.