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Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 725 gram esrar, 2 hassas terazi, 46 bin içi tütünle doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 78 kilogram kıyılmış tütün, içinde 200'er adet bulunan 313 paket boş makaron ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

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