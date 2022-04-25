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Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde E.A'nın uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 0,84 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edilen 8 bin 500 lira, 20 avro, 10 sterlin ile 10 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

AA / Servet Tümer - Güncel

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