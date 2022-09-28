Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Uyuşturucu operasyonundan görüntüler Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonundan görüntüler Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Daire Başkanlığı ekiplerince Mandırlar Mahallesi'nde Hakkari'den getirilen uyuşturucu maddelerin bir depoda saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda, 5 kilogram metamfetamin, 3 hassas terazi, 1 av tüfeği, 37 fişek ve 6 cep telefonu yakalanırken şüpheliler T.A, K.Y, M.M.B, O.B. ve M.T.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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