Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Akçaalan Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler M.Y. ve M.E. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Hisarcık Antalya Van Güncel Haberler

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