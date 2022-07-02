Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Avcı'nın (57) kullandığı ve kasasında 3 ineğin bulunduğu 07 L 5678 plakalı kamyonet, Yaylaalan Mahallesi Sivri mevkisinde 100 metrelik uçuruma devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, aracın kasasındaki inekler de telef oldu.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title