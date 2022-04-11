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Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yenigöl Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevleri sera ve evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Haberler

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