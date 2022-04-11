Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Osman Akbay'ın kullandığı 07 LDT 29 plakalı otomobil, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbay'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Bu arada, kaza, yol kenarındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

Otomobilin direğe çarpması güvenlik kamerasında

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title