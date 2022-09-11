Son dakika haberi! Kumluca'da ormanlık alanda yangın çıktı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Antalya Kumluca Güncel Haberler Son Dakika

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