Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Serik ilçesinde marketin kasasından para çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Antalya'nın Serik ilçesinde marketin kasasından para çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Merkez Mahallesi'nde market çalışanının dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüpheli, kasadan para çalarak uzaklaştı. İş yerine gelen çalışan, kasadaki parayı eksik görünce market sahibine haber verdi. İş yeri sahibi Niyazi Ertürk, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin kasadan para çaldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarından hırsızlık zanlısını tespit eden polis ekipleri, Y.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlının yakınları, market sahibine 4 bin 400 lira teslim etti. Market sahibi Ertürk, gazetecilere, hastanede kamu çalışanı olduğunu öğrendiği şüphelinin kasadan 9 bin 400 lira çaldığını iddia etti. Ertürk, alkollü olduğunu ileri sürdüğü şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Öte yandan kayıtlarda zanlının, marketin kasasını açarak çaldığı parayı cebine koyup iş yerinden ayrılması yer alıyor. AA / Servet Tümer - Güncel Antalya Güncel Haberler

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