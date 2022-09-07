Son dakika haberleri | Antalya'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kuzen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kuzen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki bir pastanede çalışan kuzenler Uğurcan Uğuz (19), Yusuf Karataş (19) ve Ali G. (22), arasında iş konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G, kuzenleri Uğuz ve Karataş'ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Uğuz ve Karataş ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğuz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan Karataş'ın tedavisi devam ediyor. Şüpheli Ali G. ise gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Karataş Antalya Güneş Kepez Güncel Haberler Son Dakika

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