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Son dakika haberleri... Antalya'da kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Son dakika haberleri... Antalya'da kayıp emlakçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan ve cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan ve cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulunan emlakçı Ahmet A'nın (34) ölümü ile çalışma başlatan polis, Ahmet A'nın en son ormanlık alanda bir barakada yaşayan Bahattin K. ile görüştüğü bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin, Emniyet'teki ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle A'nın kafasına keserle vurduğunu, halıya sardığı A'yı yaklaşık 15 metre uzaklığındaki bir alana gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emlakçı Ahmet A. için arama çalışması başlatan polis, son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki çalışmaları yoğunlaştırmış ve dün toprağa gömülü halde cesedine ulaşmıştı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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