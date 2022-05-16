Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Berkay K'nin kullandığı motosiklet, Siteler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklette bulunan Derin Çetinköprülü'nün (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Konyaaltı, Antalya, Ölü, Güncel, Haberler

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