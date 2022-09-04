Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Efe Uçak idaresindeki 07 ELJ 29 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'nde kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Sürücü Uçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından cenaze, hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title