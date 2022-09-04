Son dakika haberleri! Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Ali Efe Uçak idaresindeki 07 ELJ 29 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'nde kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü Uçak, kaza yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından cenaze, hastane morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Antalya Kepez Güncel Haberler Son Dakika

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