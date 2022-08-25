Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, S,Ç, A.K. ve E.B.Ç'nin sosyal medya üzerinden kaçak alkol sattıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, Kepez İlçesi Şafak Mahallesi'nde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 76 şişe kaçak alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Çiçek Cumhuriyet Antalya Kepez Güncel Haberler Son Dakika

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