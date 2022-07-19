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Son dakika haberleri... Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Son dakika haberleri... Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Son dakika haber: Antalya'da, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

Antalya'da, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

Şehit polisler için Muratpaşa ilçesindeki Helikopter Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Tören, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki teşkilat mensuplarının anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Olay

19 Temmuz 2006'da, devriye görevini ifa eden helikopterin eski Antalya Stadyumu yakınlarına düşmesi sonucu Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ şehit olmuştu.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Helikopter Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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