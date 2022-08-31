Son dakika haberleri... Antalya'da hastane acil servisinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde husumetli iki aile arasında hastane acil servisinde çıkan bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan jandarma personelinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde husumetli iki aile arasında hastane acil servisinde çıkan bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan jandarma personelinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan Çiğdem K. (29), Meral D. ve (31) Şafak D. (71) kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan 3 kişi ile bu sırada hastanede bulunan N.G. isimli kadın arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G. yanında taşıdığı bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K'yi ardından da diğer bölümlerde bulunan Şafak D. ve Meral D'yi yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı.

Yaralılardan Çiğdem K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralanan jandarma görevlisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli N.G. ve eşi U.G'yi bir süre sonra yakaladı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren N.G'nin geçtiğimiz cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi'nde aracına tüfekle ateş edilen kardeşi T.G'nin yaralanmasından kaza geçiren aileyi sorumlu tuttuğu, bu nedenle de aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

İki aile arasında "kız isteme" nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında yaşanan olayda yaralanan T.G'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, bu kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla jandarma ekibinin yakaladığı M.D'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi.