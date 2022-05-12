Son dakika haberleri! Antalya'da genç kızı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da kafede çıkan kavgada 17 yaşındaki Edanur Demir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.M.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık O.A.K, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 15 yaşındaki A.Ö.T. olay günü kafeden ayrılacağı sırada daha önce tanıdığı sanığın elindeki tabancayı yere doğru tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Edanur Demir'in sanığın kolunu tutup, kendi kafasına kadar tabancayı kaldırdığını öne süren A.Ö.T. "Silah birden patladı. Benimle sanık arasında 10-15 metre mesafe vardı. Aralarında herhangi bir tartışma ve münakaşa duymadım." dedi.

Edanur Demir'in annesi Pakize Çiftçi de "Küçük yaştaki kızımı hayattan kopardılar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Müşteki avukatı Gizem Kaya ise sanığın eyleminin kasten öldürme suçunun nitelikli halini oluşturduğunu savundu.

"Kasten olmuş ise kast ile ilgili delil sunulsun"

Söz verilen sanık avukatı Abdullah İlkkahraman, Adli Tıp Kurumu raporuna göre aşağıdan yukarıya doğru bir mermi çıkışı olduğunu, bunun da silahı ani kaldırmadan dolayı gerçekleştiğini savunarak, "S.M.D'nin maktulü öldürecek bir husumeti ve kastı yoktur. Kasten olmuş ise kast ile ilgili delil sunulsun. Aile kasten olmuş diyor. Kasten olmuş ise delilin dosyaya girmesi gerekir." dedi.

Sanık S.M.D. savunmasında, hiçbir şeyi kasten yapmadığını öne sürerek, "Bir saniyede gelişen bir olaydı. Kasken yapacak bir hukukum yok. Sevdiğim bir kardeşimdi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.M.D'ye, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken indirim uygulamadı.

Tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B. ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 2 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Çok şükür adalet yerini buldu"

Duruşma sonrası Edanur Demir'in annesi ve kız kardeşleri, kızlarının fotoğrafıyla adliye önünde açıklama yaptı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Pakize Çiftçi, "Çok şükür adalet yerini buldu. Suçu günahı neydi?" dedi.

Abla Esra Demir ise "İlahi adaletten hiçbir zaman şüphem yoktu. Bu dünyada da adaletin yerini bulması benim için çok iyi bir şey. En azından daha rahat mezarına gideceğim. Mezarındayken daha rahat konuşacağım." diye konuştu.

Müşteki avukatı Gizem Kaya da olayın şakalaşma olmadığı baştan beri belli olduğunu söyledi. Kaya, "Adalet yerini buldu ama hiçbir zaman ailenin acısı dinmeyecek. Edanur geri gelmeyecek. İstediğimiz sonucu elde ettik. Dilerim istinaftan aynı sonucu elde ederiz." diye konuştu.

Avukat Yüksel Bilgin ise akli melekeleri yerinde olan bir insanın silahın patlayabileceğini bildiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla silahı alıp kafasına götürdüğünde o silahın patlayacağını biliyor. Buna istinaden burada kasten öldürme suçu vardır. Adalet yerini buldu." dedi.

Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede, 8 Ocak'ta, iddiaya göre çalışan Sıla P. (21) ile S.M.D. (22) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etmiş, kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan ve aynı kafede çalışan Edanur Demir'in (17) başına isabet etmişti. Demir, olay yerinde yaşamını yitirmiş, S.M.D. kaçmıştı.