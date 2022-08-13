Haber : Son dakika haberleri | Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gedik Mahallesi'nde Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldürdükten sonra kaçtığı Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan Y.K. (26) Serik'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta, evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirlemiş, zanlı Sivas-Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde yakalanmıştı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Hafik Sivas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title