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Son dakika haberleri... Antalya'da eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberleri... Antalya'da eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ederek geldiği evinde eşini bıçakla tehdit eden kişi, polisin ikna çalışmaları sonrası gözaltına alındı.

Antalya'da hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ederek geldiği evinde eşini bıçakla tehdit eden kişi, polisin ikna çalışmaları sonrası gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen kocanın eşini bıçakla tehdit ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli M.Ü'yü ikna eden polis ekipleri, şüphelinin eşi E.Ü. ile 2 çocuğunu evden çıkarttı.

Ekipler, ardından bıçağı bırakan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ekip aracına bindirildiği sırada, "Ben çok kötü bir insanım. Evdeki son bıçağı da aldınız. Karakola götüre götüre bıçak kalmadı evde." dediği duyuldu.

Tehdit edilen eş ve çocukları da evin önünde bekletilen ambulanstaki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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