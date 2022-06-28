Son dakika haberleri | Antalya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Antalya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri | Antalya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 6 kişiye toplam 10 bin 710 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 6 kişiye toplam 10 bin 710 lira idari para cezası uygulandı.

Kumluca'da bir düğün konvoyunda silahla ateş edildiği ihbarını değerlendiren ekipler, Ahmet Aliağa Bulvarı Sanayi Sitesi yakınlarında konvoyu durdurdu.

Konvoydaki üç araçtan Ç.A, S.S, B.Y, H.A, E.B. ve F.Y'nin silahla ateş ettiğini tespit eden ekipler, 6 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda ise 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu kartuş, 6 av tüfeği fişeği ve araç içinde kovan ve boş kartuşlar ele geçirildi.

İfadeleri alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçundan işlem başlatılırken, ayrıca toplam 10 bin 710 lira idari para cezası da uygulandı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Kumluca Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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