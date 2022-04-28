Son dakika haberleri... Antalya'da cinayet sanığı, öldürdüğü ablasını suçladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Kutlay Ç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları ve baba Ziyaeddin Ç. salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık B.Ş, öldürülen Gülderen Ç'nin komşusu olduğunu belirtti.

Komşularının ilk başta gayet saygılı, komşuluklarının iyi olduğunu aktaran B.Ş. şöyle konuştu:

"Üç erkek kardeş olan sanık Kutlay, Tarkan ve Ali ikametten ayrıldıktan sonra Gülderen Ç. mahallede sürekli olay çıkartmaya başladı. Diğer komşular ve biz de dahil olmak üzere sorunlar yaşamaya başladık. Öyle ki Gülderen Ç'nin sürekli dengesizce davranışlarını görmeye başladık. Balkona çıkıp kimi gördüyse küfretmek, sataşmak, internet üzerinden bilinen adreslere olumsuz yazılar yazmak, resimler göndermek şeklinde özetleyebileceğim olumsuzluklar söz konusuydu. Öyle ki telefonumda onun tarafından bana gönderilmiş fotoğraf dahi vardır. Gülderen Ç. tarafından gönderilen gayri ahlaki çocuk resmini mahkeme heyetine gösterebilirim."

B.Ş. cebindeki telefonu çıkararak, bahsettiği fotoğrafı mahkeme heyetine gösterdi.

B.Ş'nin cep telefonundaki fotoğrafı gören baba Ziyaeddin Ç. fotoğrafın torununa ait olmadığını belirterek, "Tanık yalan konuşmaktadır. Tanık, Kutlay'ın adamlarındandır. Bunlar beni dövdüler ve 35 bin liramı yediler. Bana göre tanık doğruyu söylüyor olamaz. Öyle ki tanık Kutlay'ı barındıran kişidir." dedi.

Sanık Kutlay Ç. ise savunmasında, "Tanığı benim lehime ifade vermesi için değil, Gülderen Ç'nin nasıl bir insan olduğunu anlatması için çağırdım. Bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının savunma yapmasının ardından duruşma ertelendi.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 12 Aralık 2021'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kutlay Ç'nin (48), babasına ait evde ablasını vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, vücudunun 3 yerinden silahla vurulan Gülderen Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.